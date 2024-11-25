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На видео попало, как таксист устроил драку с другим водителем в Обнинске

В Обнинске на видео попало, как таксист устроил драку во время поездки

23 ноября в Обнинске таксист, выполняя заказ, поссорился с другим участником дорожного движения, из-за чего завязалась драка. Об этом сообщает Telegram-канал «Евгения Серкина».

«По дороге водитель остановился, начал с кем-то перекидываться бранными словечками, затем вышел и начал драку с другим мужчиной», — говорится в сообщении.

Уточняется, что пассажирка не поняла обстоятельств драки, она вышла из машины и успела заснять конфликт, чтобы отправить видео в поддержку приложения, через которое заказала такси, а после убежала с места происшествия. Сообщается, что деньги за поездку у нее списались в полном объеме.

На кадрах видно, что таксист схватил водителя за одежду и не отпускал, мужчина заявил, что тот уже порвал его кофту, но таксист не реагировал, поэтому обнинец ударил его несколько раз кулаком по лицу.

До этого в Калуге таксист не захотел везти пассажирку по требуемому адресу, поэтому выгнал женщину из машины и разбил ей голову, кинув бутылку воды через открытое окно машины.

Ранее «водитель с бородой» открыл стрельбу по людям в Саратовской области.

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