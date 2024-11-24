«Водитель с бородой» открыл стрельбу по людям в Саратовской области

В городе Марксе в Саратовской области после стрельбы по людям стали останавливать все автомобили. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«По ориентировке, за рулем был мужчина высокого роста, среднего телосложения и с бородой. По информации Mash, он выстрелил в «Оку» минимум пять раз», — говорится в публикации.

По предварительным данным, стрелявший находился за рулем Land Cruiser, однако правоохранители останавливают и другие авто. Предполагается, что мужчина мог сменить машину и попытаться скрыться в другой области.

24 ноября неизвестный открыл стрельбу по людям в Марксе, в регионе ввели план «Перехват».

Очевидцы рассказали, что стрельбу открыли неподалеку от местного парка Победы. По данным журналистов, нападавший передвигался на автомобиле. Он скрылся с места преступления, после чего правоохранительные органы организовали его поиски. По предварительным данным, неизвестный заранее выбрал жертв.

Предполагается, что причиной стрельбы стал дорожный конфликт: «Ока» подрезала Land Cruiser, после чего водитель «крузака» достал оружие.

План «Перехват» включает в себя формирование оперативной группы для поиска транспортных средств, связанных с тяжкими или особо тяжкими преступлениями.

Ранее стало известно, в кого целился стрелок в Саратовской области.