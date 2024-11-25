На видео попало, как рассерженный таксист кинул бутылку в голову калужанки

23 ноября в Калуге таксист не захотел везти пассажирку по требуемому адресу, потом кинул бутылку ей в голову. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичный Обнинск».

«Не желая везти клиентку по требуемому адресу, вынудил ее покинуть машину, а затем запустил ей в голову полной бутылкой минеральной воды — у женщины вмятина на левой височной кости, растяжение шейных мышц и кровоподтек», — говорится в сообщении.

Как рассказала пострадавшая, вечером она вызвала такси, водитель которого опоздал на полчаса, а когда приехал, стал нецензурно выражаться и заявил, что не намерен совершать поездку, поэтому пассажирка должна отменить заказ.

На кадрах видно, что женщина выходит из такси, в этот момент водитель открывает окно, разворачивается, бросает бутылку, которая прилетает в голову пострадавшей, и сразу уезжает.

Сообщается, что после происшествия женщина направилась в больницу, где зафиксировала травмы, а в заключении врачи отметили кровотечение, травму на виске и растяжение шейного отдела позвоночника. Пострадавшая подала заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что уфимец устроил стрельбу во дворе при поиске таксиста.