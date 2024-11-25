В России оценили эффект от увеличения штрафов за отсутствие ОСАГО

Идея увеличить штрафы для российских автомобилистов за отсутствие полиса ОСАГО не даст должного эффекта. Об этом в интервью НСН рассказал руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль.

По его словам, такая мера могла бы сработать 10 лет назад, однако теперь это бессмысленно. Эксперт уверен, что увеличение штрафов может дать только разовый эффект.

«Мошенники готовы к увеличению штрафов за полис ОСАГО. <...> Будут использоваться боты, поддельные аккаунты, ксерокопии и так далее, все уже давно придумано, эффект никакой», — сказал Крохмаль.

Он добавил, что стоимость полиса ОСАГО не должна превышать 2,5 тыс. рублей.

25 ноября «Коммерсантъ» («Ъ») писал, что в России захотели в шесть раз увеличить штраф за передвижение без ОСАГО. В Российском союзе автостраховщиков подсчитали, что без ОСАГО ездят от 7 до 10% водителей, или от 2,5 до 3,6 млн человек. По данным издания, в Госдуме предложили увеличить штраф за езду без полиса с 800 рублей до 5 тысяч. Инициативу поддержали в правительстве РФ и МВД.

Ранее россиянам рассказали, как добиться ремонта по ОСАГО от страховщика.