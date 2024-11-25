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Россиянам рассказали, как защититься от автоподстав

Автоэксперт Ломанов: регистратор защитит водителей от автоподстав

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Российских водителей могут защитить от автоподставщиков регистратор, свидетели ДТП и уличные камеры. Об этом НСН рассказал автоэксперт Андрей Ломанов.

По его словам, при совокупности этих трех факторов автовладельцы смогут доказать свою невиновность. Эксперт посоветовал сохранить контакты свидетелей ДТП. Однако он уточнил, что комплекс фотовидеофиксации хорошо работает лишь на московских дорогах, поэтому в других городах уличные камеры могут не помочь.

«Если мы говорим про Москву, то где-то, вполне вероятно, система видеонаблюдения поможет. Если мы говорим про Россию, то нет. Комплекс фотовидеофиксации у нас работает очень хорошо в Москве, не очень хорошо в некоторых крупных городах и не работает вообще, если мы берем Россию», — сказал Ломанов.

В июле в Новосибирской области мужчина сбил маленького мальчика, а затем обвинил его родителей в автоподставе. При этом, по словам очевидцев, водитель попытался скрыться, а затем заявил, что не сбивал мальчика. Шофер уверял, что на капот машины несовершеннолетнего бросили собственные родители.

Ранее голкипер ПСЖ Сафонов обвинил экс-супругу в автоподставах.

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