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Мужчина сбил ребенка на дороге в Новосибирской области и обвинил его родителей в автоподставе

Сиб.фм: в Новосибирской области мужчина сбил ребенка и обвинил его родителей

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Алексей Филиппов/РИА Новости

В Новосибирской области мужчина сбил маленького мальчика, а затем обвинил его родителей в автоподставе. Об этом сообщает Сиб.фм.

По информации издания, мужчина катался на лодке с сыном и его друзьями по реке Оби, а потом они все вместе вернулись в садовое товарищество. Отец мальчика пошел открыть ворота, а дети остались у входа. В этот момент на отпрыска мужчины совершил наезд проезжавший мимо автомобиль.

В результате ребенка отбросило на надувную лодку — это смягчило удар. При этом, по словам очевидцев, водитель попытался скрыться, а затем заявил, что не сбивал мальчика. Шофер уверял, что на капот машины несовершеннолетнего бросили собственные родители.

Врачи диагностировали у пострадавшего ребенка смещение шейных позвонков, ссадины и ушибы. Родители мальчика утверждают, что сбивший его водитель был пьян и не имел водительских прав.

Ранее в Крыму девушка на самокате наехала на коляску с ребенком.

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