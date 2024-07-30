Голкипер ПСЖ Сафонов обвинил экс-супругу в автоподставах

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов обвинил свою экс-супругу в автоподставах. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Сафонов обвинил бывшую жену в автоподставе — сказал, что она внаглую забрала его Mercedes-Benz во время бракоразводного процесса и специально стала неправильно парковаться, чтобы завалить его штрафами», — говорится в публикации.

Отмечается, что вратарь рассказал об этом краснодарскому судье, когда пытался переложить штрафы на бывшую жену Анастасию. При этом несколько штрафов на 10 тыс. рублей Сафонов успел оплатить. Канал напомнил, что по алиментам вратарь должен Анастасии 60 млн рублей, однако он ждет решения московского суда о снижении суммы до 300 тыс. рублей.

«ПСЖ» объявил о подписании Сафонова 14 июня. При этом неделей раньше стало известно, что игроку запрещено выезжать из России из-за задолженности по алиментам, превышавшей 60 млн рублей. Запрет вступил в силу 6 июня, когда вратарь уже находился вместе с национальной командой России в Минске, где команда провела товарищеский матч против сборной Белоруссии, закончившийся победой россиян со счетом 4:0. Голкипер вернулся в Россию вместе с командой. Позднее стало известно, что с Сафонова сняли запрет на выезд из страны.

Инсайдер Иван Карпов сообщил, что Сафонов сумел выехать, когда ему временно сняли запрет на выезд после того, как он погасил часть задолженности в размере 22 тысяч рублей. Позднее запрет вновь был введен, однако к тому моменту голкипер уже покинул Россию.

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