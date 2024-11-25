Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Lada Niva с «автоматом» оказалась не нужна россиянам

Автоэксперт Моржаретто: Lada Niva с «автоматом» грозит отсутствие спроса

close
Алексей Даничев/РИА Новости

Установка автоматической коробки передач на Lada Niva будет слишком дорогой и нецелесообразной. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на автоэксперта Игоря Моржаретто.

«Конструктивно Niva сделана в семидесятые годы прошлого века, когда никакой речи об автомате не было. Конструкция достаточно старая, и теоретически имплантировать автомат туда можно, но это дорого, очень сложно и главное, не очень понятно, будет ли спрос», — заявил он.

Моржаретто пояснил, что данная модель считается самым доступным внедорожником, за счет чего и формируется спрос на нее среди семей, которые нуждаются в подобных авто. В связи с этим эксперт заявил, что дорогостоящая установка «автомата» на машину, по сути, окажется никому не нужной с экономической точки зрения.

До этого «АвтоВАЗ» сообщил, что не планирует оснащать автоматической коробкой передач автомобиль Niva.

«Нет, таких планов нет», — сказал президент компании Максим Соколов на форуме-выставке «Транспорт России».

По словам Соколова, технически это можно сделать, однако вряд ли это будет востребовано у покупателей.

20 ноября сообщалось, что в Объединенных Арабских Эмиратах стали доступны для заказа автомобили Lada. Предлагаются автомобили Granta Sedan, Vesta SW Cross, Niva Legend и Niva Travel. При этом несколько заказов уже получено. Старт продаж состоится через несколько месяцев. Новая Lada Niva Legend будет стоить в Дубае 70 тыс. дирхамов (1,9 млн рублей).

Ранее российским водителям посоветовали греться у костров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами