Lada Niva с «автоматом» оказалась не нужна россиянам

Установка автоматической коробки передач на Lada Niva будет слишком дорогой и нецелесообразной. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на автоэксперта Игоря Моржаретто.

«Конструктивно Niva сделана в семидесятые годы прошлого века, когда никакой речи об автомате не было. Конструкция достаточно старая, и теоретически имплантировать автомат туда можно, но это дорого, очень сложно и главное, не очень понятно, будет ли спрос», — заявил он.

Моржаретто пояснил, что данная модель считается самым доступным внедорожником, за счет чего и формируется спрос на нее среди семей, которые нуждаются в подобных авто. В связи с этим эксперт заявил, что дорогостоящая установка «автомата» на машину, по сути, окажется никому не нужной с экономической точки зрения.

До этого «АвтоВАЗ» сообщил, что не планирует оснащать автоматической коробкой передач автомобиль Niva.

«Нет, таких планов нет», — сказал президент компании Максим Соколов на форуме-выставке «Транспорт России».

По словам Соколова, технически это можно сделать, однако вряд ли это будет востребовано у покупателей.

20 ноября сообщалось, что в Объединенных Арабских Эмиратах стали доступны для заказа автомобили Lada. Предлагаются автомобили Granta Sedan, Vesta SW Cross, Niva Legend и Niva Travel. При этом несколько заказов уже получено. Старт продаж состоится через несколько месяцев. Новая Lada Niva Legend будет стоить в Дубае 70 тыс. дирхамов (1,9 млн рублей).

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