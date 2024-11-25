Российским водителям посоветовали греться от костров

Зимой российским водителям следует брать с собой дополнительный набор вещей на случай экстренных ситуаций. О них рассказал портал Quto.ru.

В первую очередь издание посоветовало брать с собой заряженный пауэрбанк для телефона. Также на всякий случай при себе нужно иметь работающий фонарик. Третья важная вещь, которую стоит положить в багажник — это надежный трос. Quto.ru порекомендовал приобрести динамическую стропу.

Также водителям напомнили о необходимости положить с собой лопату. Кроме того, не лишним будет иметь с собой комплект теплой одежды. Издание посоветовало автомобилистам еще брать с собой еду и теплый чай в термосе, если машина заглохнет и нужно будет согреться.

В экстремальных случаях, чтобы не замерзнуть, нужно смотать изолентой две зажигалки. С их помощью реально разжечь костер. Еще в багажник можно положить складную пилу и так называемые свечи в металлических банках.

«Если поджечь их, в ваших руках будет маленький переносной костер», — пояснило издание.

До этого россиян призвали не оставлять детей и животных одних в салоне автомобиля зимой из-за слишком низких температур.

«Просим автомобилистов не оставлять детей и домашних животных одних в припаркованной машине. Даже полчаса в авто для них могут привести к необратимым последствиям. Это особенно актуально в холодное время года, когда автомобиль быстро остывает», — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Россиянам рассказали, как правильно хранить летние шины зимой.