Стало известно о пострадавшем в результате массового ДТП в Москве на Ленинградском шоссе

В результате массового ДТП, которое произошло на Ленинградской эстакаде в Москве, пострадал мужчина. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на собственный источник.

По его словам, информации о состоянии пострадавшего пока нет.

«Всего в ДТП попали три машины, в том числе грузовик. Есть разлив топлива», — добавили в сообщении.

Telegram-канал «Дептранс.Оперативно» до этого сообщал, что в Москве на Ленинградском шоссе авария с тремя автомобилями парализовала движение транспорта. По его данным, на месте работают оперативные службы города.

Обстоятельства ДТП выясняются. В результате аварии движение в центр оказалось затруднено на 3 км, для движения доступна только одна полоса из пяти. В Дептрансе посоветовали искать пути объезда.

До этого очевидцы сняли на камеру последствия аварии в Ленинградской области, где автобус протаранил фуру. На опубликованных кадрах видно, что в результате ДТП пострадали две фуры, при этом передняя часть самого автобуса оказалась разрушена. На месте аварии работают экстренные службы.

Ранее массовое ДТП произошло на Калужском шоссе в Новой Москве.