Массовое ДТП произошло на Калужском шоссе в Новой Москве

Массовое дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня днем в Новой Москве. Об этом сообщает агентство «Москва».

«Массовое ДТП в Новой Москве – на Калужском шоссе в районе деревни Ракитки. Информация о пострадавших уточняется», — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что столкнулись восемь легковых автомобилей.

11 ноября сообщалось, что во Владивостоке водитель грузовика врезался в легковой автомобиль и вывалился через лобовое стекло. Авария случилась на Низководном мосту. Пострадали три человека: помимо оказавшегося на асфальте водителя грузовика, помощь врачей потребовалась водителю и пассажиру патрульного автомобиля охраны Nissan Terrano. По предварительной информации, виновник ДТП не был пристегнут ремнем безопасности.

Ранее в Приморье столкнулись более 10 автомобилей из-за гололеда.