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На видео попали последствия ДТП в Ленобласти, где уроженец Узбекистана врезался в фуру

Появилось видео с места ДТП в Ленобласти, где уроженец Узбекистана влетел в фуру

Очевидцы сняли на камеру последствия аварии в Ленинградской области, где автобус протаранил фуру. Видео распространилось в соцсетях.

На опубликованных кадрах видно, что в результате ДТП пострадали две фуры, при этом передняя часть самого автобуса оказалась разрушена. На месте аварии работают экстренные службы.

На данный момент известно о 13 пострадавших в ДТП под Санкт-Петербургом.

Авария произошла в Ломоносовском районе. Грузовик и автобус столкнулись около 07:30 часов мск в поселке Новоселье. В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства аварии, проводится проверка.

В числе пострадавших оказались Анастасия Ч., Дмитрий Ч., Александр К., Полина П., Людмила Г., Любовь Г., Кирилл Ю., Захар Ю. и Игорь Р. Один из раненых находится в тяжелом состоянии.

Ранее уфимец устроил стрельбу во дворе при поиске таксиста.

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