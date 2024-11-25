Пострадавшему ампутировали ногу после жесткого ДТП с автобусом в Ленобласти

МВД РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В результате столкновения автобуса и фуры в Ленинградской области одному из пострадавших пришлось ампутировать ногу. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

«Отмечается, что число раненых возросло до 13 человек», — говорится в публикации.

Авария произошла в Ломоносовском районе. Грузовик и автобус столкнулись около 07:30 часов мск в поселке Новоселье. В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства аварии, проводится проверка.

В числе пострадавших оказались Анастасия Ч., Дмитрий Ч., Александр К., Полина П., Людмила Г., Любовь Г., Кирилл Ю., Захар Ю. и Игорь Р. Один из раненых находится в тяжелом состоянии.

На опубликованных кадрах с места происшествия заметно, что в ДТП пострадали несколько фур, которые столкнулись из-за врезавшегося в них автобуса.

Ранее был назван виновник жесткого ДТП с 11 пострадавшими под Петербургом.