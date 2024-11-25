Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пострадавшему ампутировали ногу после жесткого ДТП с автобусом в Ленобласти

Пострадавшему в ДТП с автобусом и фурой под Петербургом ампутировали ногу

close
МВД РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В результате столкновения автобуса и фуры в Ленинградской области одному из пострадавших пришлось ампутировать ногу. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

«Отмечается, что число раненых возросло до 13 человек», — говорится в публикации.

Авария произошла в Ломоносовском районе. Грузовик и автобус столкнулись около 07:30 часов мск в поселке Новоселье. В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства аварии, проводится проверка.

В числе пострадавших оказались Анастасия Ч., Дмитрий Ч., Александр К., Полина П., Людмила Г., Любовь Г., Кирилл Ю., Захар Ю. и Игорь Р. Один из раненых находится в тяжелом состоянии.

На опубликованных кадрах с места происшествия заметно, что в ДТП пострадали несколько фур, которые столкнулись из-за врезавшегося в них автобуса.

Ранее был назван виновник жесткого ДТП с 11 пострадавшими под Петербургом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами