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Россиянам рассказали о риске обморожения детей в салоне авто

Дептранс предупредил о риске обморожения детей в салоне авто зимой в России

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Shutterstock

Россиян призвали не оставлять детей и животных одних в салоне автомобиля зимой из-за слишком низких температур. Об этом пишет столичный Дептранс.

«Просим автомобилистов не оставлять детей и домашних животных одних в припаркованной машине. Даже полчаса в авто для них могут привести к необратимым последствиям. Это особенно актуально в холодное время года, когда автомобиль быстро остывает», — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В Дептрансе посоветовали брать всех пассажиров авто с собой или оставлять их в теплом помещении, чтобы снизить риск переохлаждения и обморожения.

До этого в Забайкалье водитель провел ночь в автомобиле в летних кроссовках при температуре -30°C и лишился ног.

Молодой человек отправился из родного поселка в Читу на машине и надел летние кроссовки, поскольку покидать салон не планировал. В пути иномарка заглохла, а за несколько часов на трассе других людей не появилось.

Мужчина остался в заглохшем автомобиле, в ту ночь температура воздуха снизилась до -30°C. В больницу водителя доставили утром. В Читинской городской больнице №1 рассказали, что из-за сильного обморожения молодому человеку пришлось ампутировать обе стопы.

Ранее в Москве завершили сезон проката электросамокатов.

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