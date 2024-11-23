Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как правильно хранить летние шины зимой

«СберАвто» назвали пять нюансов при хранении летних шин зимой

close
Евгений Одиноков/РИА Новости

Правильное хранение летних шин в зимний период критически важно для их долгой службы и даже безопасности. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов «СберАвто».

«Перед тем как отправить шины на зимнее хранение, необходимо тщательно их очистить. Затем важно проверить состояние шин: износ протектора, трещины, порезы подскажут, что их пора менять, а не хранить», — отметили эксперты.

Кроме того, надо убедиться в правильном уровне давления в покрышках. Деформированные шины не смогут вернуть первоначальную форму и будут недостаточно плотно прилегать к ободам колес.

Оптимальная температура для хранения покрышек — от +15 до +25 градусов. Резкие перепады температуры могут привести к деформации шин и снижению их характеристик. Также лучше держать шины вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей.

До этого технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов заявил, что россияне, которые не меняют резину на своих автомобилях с наступлением холодов, подвергают себя целому ряду рисков.

«Летние шины сделаны из такой резиновой смеси, которая дубеет, становится «деревянной», при первом же холоде. А холод для этого изделия — это как раз от +7 до +5 градусов. То есть машина на такой дубовой резине будет терять в управляемости, снизится пятно контакта с дорогой, будет хуже сцепление», — заявил он.

Россиянам назвали разницу между шипованными и фрикционными шинами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами