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Эксперты предрекли рекорд по продажам китайских машин в РФ в 2024 году

ТАСС: в РФ продажи авто из КНР в 2024 году впервые могут достигнуть 1 млн штук

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Продажи китайских автомобилей по итогам 2024 года впервые в истории отечественного авторетейла могут достигнуть миллиона штук. Об этом заявили эксперты компании «Газпромбанк Автолизинг», передает ТАСС.

«За 10 месяцев в России было реализовано 789,3 тыс. легковых и LCV китайских машин», — говорится в сообщении.

Автоэксперты обратили внимание, что ожидаемая доля в легковом сегменте составит около 63%. В материале уточнили, что амбиции многих брендов из КНР в начале года были выше, но существенные коррективы внесла общеэкономическая ситуация.

В итоге первоначальные планы продаж выполняют только пять марок: Haval, Jetour, GAC Geely и Jaecoo.

Согласно данным исследования, в 2023 году китайцы продали в России 538,5 тыс. автомобилей, что составляет в легковом сегменте долю в 51,2%.

21 ноября в Китае стартовали продажи нового 181-сильного кроссовера Geely Cowboy, построенного на базе модели Icon.

Ранее дебютировал новый флагманский кроссовер Hyundai.

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