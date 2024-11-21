Новый китайский кроссовер продают по цене бюджетного отечественного автомобиля

В Китае стартовали продажи нового 181-сильного кроссовера Geely Cowboy, построенного на базе модели Icon. Об этом сообщает Motor.ru.

Стоимость кроссовера варьируется от 96 тыс. до 102 тыс. юаней (примерно 1,3−1,4 млн рублей). У нового кроссовера Geely компактные размеры (4442х1860х1770 мм) при колесной базе 2640 мм, также Geely Cowboy оснащен 8,8-дюймовой приборной панелью и 14,6-дюймовым экраном мультимедийной системы.

Автомобиль имеет только переднеприводные версии, подвеска у всех мостов независимая, что повышает комфорт во время движения. Под капотом находится 181-сильная турбочетверка объемом 1,5 литра, а также 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями.

До этого стало известно, что в первой половине ноября 13 автомобильных брендов, работающих в России, изменили цены на машины. Больше всего подорожали автомобили Geely, у которых сильнее всего удорожание затронуло базовые модели, а другие комплектации получили одинаковую ценовую прибавку.

Ранее сообщили, что дебютировал новый флагманский кроссовер Hyundai.