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Дебютировал новый флагманский кроссовер Hyundai

Hyundai представил семиместный кроссовер Ioniq 9 с поворотными креслами

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Hyundai

Корейский автопроизводитель Hyundai раскрыл информацию о новом флагманском кроссовере своей электрической модельной линейки — Ioniq 9.

«Ioniq 9 будет представлен на автосалоне в Лос-Анджелесе и поступит в продажу в Корее и США в первой половине 2025 года; выход на рынки Европы и других стран запланирован позднее», — отмечается в сообщении Hyundai.

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Hyundai

Электромобиль получил семиместный салон с тремя рядами сидений, он базируется на платформе E-GMP, представленной корейским автоконцерном в 2020 году и разработанной специально для электромобилей. Новый кроссовер снабжен тяговой батареей емкостью 110,3 кВт·ч, которая обеспечивает запас хода до 620 км. От 10 до 80% емкости ее можно зарядить за 24 минуты на станции быстрой зарядки.

Одна из опций автомобиля — поворотные сиденья. Кресла второго и третьего ряда можно расположить так, чтобы пассажиры сидели лицом друг к другу. Эта функция работает только во время стоянки.

Ранее глава «АвтоВАЗа» назвал срок выхода на рынок Lada Aura.

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