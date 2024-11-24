На видео попало задержание полуголого стрелка в Саратовской области

В городе Марксе Саратовской области полиция задержала мужчину, расстрелявшего людей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«41-летний стрелок Рубик Акопян скрывался у себя дома. Когда к нему пришли силовики, он забаррикадировался в квартире. Сотрудники СОБР выбили дверь и скрутили мужчину», — говорится в публикации.

Отметается, что родственники стрелка пытались остановить полицейских. На опубликованных кадрах видно, что он был раздетым и шел по дороге босиком.

24 ноября мужчина открыл стрельбу по людям в Марксе в Саратовской области, в регионе ввели план «Перехват».

Очевидцы рассказали, что стрельбу открыли неподалеку от местного парка Победы. По данным журналистов, нападавший передвигался на автомобиле. Он скрылся с места преступления, после чего правоохранительные органы организовали его поиски.

Предполагается, что причиной стрельбы стал дорожный конфликт: «Ока» подрезала Land Cruiser, после чего водитель иномарки достал оружие. Один из пострадавших не выжил.

Подозреваемым оказался 41-летний Рубик Акопян. Именно он был за рулем черного Land Cruiser, ставшего участником дорожного конфликта в Саратовской области.

Ранее расстрелянная в Саратовской области «Ока» попала на видео.