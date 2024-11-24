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Расстрелянная в Саратовской области «Ока» попала на видео

На видео попала «Ока», в которую восемь раз выстрелили в Саратовской области

В городе Марксе Саратовской области водитель Land Cruiser восемь раз выстрелил в «Оку». Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

«За рулем был 33-летний автомеханик Михаил Кутузов, в него попали две пули. У мужчины остался сын-второклассник», — говорится в публикации.

24 ноября неизвестный открыл стрельбу по людям в Марксе, в регионе ввели план «Перехват».

Очевидцы рассказали, что стрельбу открыли неподалеку от местного парка Победы. По данным журналистов, нападавший передвигался на автомобиле. Он скрылся с места преступления, после чего правоохранительные органы организовали его поиски. По предварительным данным, неизвестный заранее выбрал жертв.

Предполагается, что причиной стрельбы стал дорожный конфликт: «Ока» подрезала Land Cruiser, после чего водитель «крузака» достал оружие.

План «Перехват» включает в себя формирование оперативной группы для поиска транспортных средств, связанных с тяжкими или особо тяжкими преступлениями.

Ранее стала известна внешность стрелка в Саратовской области.

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