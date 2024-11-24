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В BMW обозвали водителя из Подмосковья, отсудившего у бренда 300 млн рублей

Mash: представители BMW оскорбили россиянина, отсудившего у них 300 млн рублей

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Телеграм-канал «Mash»

Бизнесмен, проживающий в Подмосковье, отсудил у немецкого автоконцерна BMW свыше 300 млн рублей из-за сломанного вентилятора. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Рома (имя изменено) купил Х7 в 2021 году за 11 млн рублей в полной комплектации. В числе прочего был обдув спинок передних сидений, который должен был делать поездки в жару комфортнее. Однако вместо этого он скрежетал по обшивке, бил по пятой точке и спине, а также, по словам владельца, орал, как резаная свинья», — говорится в публикации.

В результате суд постановил, что BMW должна платить неустойку до замены машины. Однако компания проигнорировала это требование. В результате сейчас бренд должен россиянину уже более 300 млн рублей. Отмечается, что в разговоре с мужчиной представители BMW обзывали его и вели себя грубо. Судье даже пришлось сделать им замечание.

Ушедших из РФ автопроизводителей накрыла волна рецессии: у Volkswagen, Audi, Bеntley, Nissan, Toyota, BMW, Peugeot, Citroen и других упали продажи и, как следствие, прибыль. Компании готовятся сокращать тысячи рабочих мест и закрывать заводы. О том, что случилось с мировыми автогигантами и чем это им грозит, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперты оценили шансы возвращения немецкого автопрома в Россию.

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