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Остановленный за нарушение ПДД украинец угрожал полицейским гранатой

В украинском Днепре нарушивший ПДД водитель угрожал полицейским гранатой

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Depositphotos

В городе Днепр на юго-востоке Украины водитель автомобиля, остановленного за нарушение правил дорожного движения (ПДД), угрожал полицейским гранатой. Об этом сообщила в Telegram-канале Нацполиция республики.

По данным ведомства, когда машину остановили правоохранители, 38-летний мужчина повел себя агрессивно: он достал снаряд и угрожал его взорвать. Полицейские уговорили водителя отдать гранату и сдаться. Ему предъявлено обвинение в незаконном обращении с оружием и угрозах применить насилие в отношении сотрудника правоохранительных органов.

17 ноября в Киеве «жертва домашнего насилия» заманила правоохранителей в ловушку с гранатой. Утром в Печерское управление полиции поступил звонок от девушки, которая утверждала, что стала жертвой домашнего насилия. Патрульные приехали на место и связались с ней по мобильному телефону. Заявительница сообщила, что находится в квартире и что дверь в нее открыта. При входе в квартиру один из полицейских задел растяжку с гранатой Ф-1. Сотрудники правоохранительных органов успели выбежать на лестничную площадку до того, как произошел взрыв.

Ранее сообщалось, что на Украине «потеряли» 40% зарегистрированного в стране оружия.

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