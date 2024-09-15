На Украине «потеряли» 40% зарегистрированного в стране оружия

На Украине с начала СВО были потеряны или похищены более 270 тыс. единиц оружия, пишет издание «Фокус». При этом оно ссылается на военных экспертов и статистику сервиса «Опендатабот», отвечающего за мониторинг госреестров республики.

Как отмечается, 270 тыс. составляют 40% от общего количества оружия, которое зарегистрировано в «Опендатаботе».

По его данным, в стране чаще всего «исчезают» охотничьи ружья (27,9%), автоматы (27,8%, здесь лидером стал АК-74 с пропавшими 51 008 единицами), карабины (10,8%). При этом с начала этого года на Украине были утеряны или украдены более 78 тыс. единиц оружия. Это уже выше, чем показатель за прошлый год, и в четыре раза больше, чем до февраля 2022 года.

По мнению главы украинской Ассоциации владельцев оружия Георгия Учайкина, все потерянные не в зоне СВО автоматы попадут на черный рынок.

«Ситуация с нелегальным оборотом оружия на Украине с каждым днем все ужаснее», — сказал Учайкин.

Власти республики пытаются бороться с проблемой. Например, в июле правительство решило создать координационный центр по вопросам противодействия незаконному обороту огнестрельного оружия и боеприпасов. На этом фоне отмечалось, что правоохранители изъяли у населения Украины в 2023 году более 5,5 тысячи единиц огнестрельного оружия и два миллиона боеприпасов.

Ранее украинцам захотели раздать оружие, изъятое полицией США.