Россиянам рассказали об особенностях кроссовера FAW Besturn X80

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» перечислил минусы китайского кроссовера FAW Besturn X80.

«По размерам FAW Besturn X8 близок к Тойоте RAV4. Клиренс – 190 мм, багажник – 398 л. Часть машин собрана в Калининграде. Продавать у нас почти сразу начали рестайлинговую версию. Модификация с МКП появилась в 2018 году», — сказал эксперт.

Ресурс двухлитрового мотора составляет 300 тыс. километров, что редкость для китайского автомобиля. Серьезных поломок не отмечено. После 100 тыс. километров растет расход масла (залегают поршневые кольца), и засоряется клапан EGR. У автоматической коробки передач Aisin TF-60SN слабый штатный теплообменник.

По словам эксперта, подвеска у автомобиля жесткая и шумная. В салоне отлетают различные пластиковые накладки и клипсы. Часто перегорают различные предохранители и закисают контакты.

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По его словам, из мелких болячек можно выделить быстрый выход из строя газового упора двери багажника. Иными словами, однажды дверь опустится самопроизвольно. Прочие неполадки связаны с электроникой – сбоят головное устройство, беспроводная зарядка телефона, некорректно работают системы предупреждения о столкновении и выезде за пределы полосы.

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