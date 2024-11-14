Названы особенности кроссовера Suzuki S-Cross

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Кирилл Милешкин рассказал о кроссовере Suzuki S-Cross, который продается в России с гарантией.

«Кроссовер оснащен турбомотором 1.4 семейства Boosterjet. Он зарекомендовал себя достаточно надежным. Его 129 сил автомобилю хватает, ведь весит машина немногим больше 1,3 тонны», — сказал Милешкин.

На S-Cross установлена надежная шестиступенчатая автоматическая коробка передач Aisin. Есть полный привод и принудительная блокировка межосевой муфты. Подвеска достаточно энергоемкая для российских дорог.

Шумоизоляция колесных арок слабая. В салоне нет никаких обогревов. По словам автоэксперта, этому кроссоверу можно простить многое, если бы не слишком высокая цена 4 млн рублей.

До этого эксперт Сергей Зиновьев назвал пять важных недостатков кроссовера Mazda CX-3.

По его словам, из мелких болячек можно выделить быстрый выход из строя газового упора двери багажника. Иными словами, однажды дверь опустится самопроизвольно. Прочие неполадки связаны с электроникой — сбоят головное устройство, беспроводная зарядка телефона, некорректно работают системы предупреждения о столкновении и выезде за пределы полосы.

Ранее сообщалось, что автомобили Lynk&Co официально представят в России.