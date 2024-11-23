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Завод «Белджи» начнет выпуск автомобилей на новом топливе в 2025 году

В Белоруссии наладят выпуск метановых автомобилей Belgee S50

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Телеграм-канал Belgee LIFE

Белорусско-китайское СП «Белджи» в 2025 году начнет выпуск новых версий модели Belgee S50. Об этом сообщает sputnik со ссылкой на гендиректора СП Геннадия Свидерского. По его словам, сейчас ведется системная работа с «Газпромом» по переводу седанов белорусского производства на метан.

«Это довольно сложная задача для новых автомобилей, но благодаря такому техническому сотрудничеству практически завершены работы по адаптации метана для нашей самой массовой модели S50», – сказал Свидерский.

До этого Belgee анонсировал запуск работы 33 официальных дилерских центров в России.

Работа дилерских центров запущена в Москве, Санкт-Петербурге, Вологде, Туле, Орле, Брянске, Саратове, Оренбурге, Екатеринбурге, Омске и т.д. К концу года автобренд намерен открыть минимум 120 автосалонов.

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Ранее сообщалось, что Zeekr начнет продажи кроссоверов 7X в Европе.

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