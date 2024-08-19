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Белорусский автобренд Belgee открыл дилерские центры в России

В России появились дилерские центры белорусского автобренда Belgee

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Belgee

Белорусский производитель автомобилей Belgee анонсировал запуск работы 33 официальных дилерских центров в России. Об их открытии сообщается в пресс-релизе компании.

«Благодаря организованной цепочке поставок Belgee обеспечивает наличие на дилерских станциях технического обслуживания запасных частей и расходных материалов, необходимых для своевременного сервисного обслуживания», — рассказала пресс-служба.

Работа дилерских центров запущена в Москве, Санкт-Петербурге, Вологде, Туле, Орле, Брянске, Саратове, Оренбурге, Екатеринбурге, Омске и т.д. К концу года автобренд намерен открыть минимум 120 автосалонов.

Россиянам предлагают приобрести кроссоверы X50 и Х70, которые собраны на базе моделей Geely.

До этого сообщалось, что недавно вышедший на российский рынок кроссовер Belgee X70 отличается от Geely Atlas Pro предыдущего поколения, на основе которого он построен, эмблемами и дизайном колесных дисков. Кроме того, у автомобиля белорусского производства локализован в России и Белоруссии ряд компонентов.

В частности, на Belgee X70 устанавливаются российские стекла производства фирмы Fuyao, российские же аккумуляторы марки «Аком» или белорусские «Зубр», а также шины производства компании «Белшина». Литые диски поставляет российская фирма «Скад».

Ранее в «АвтоВАЗе» прокомментировали информацию о низкой стоимости своих авто в Египте.

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