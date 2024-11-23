Названа причина ДТП с пассажирской «Газелью» в Дагестане

Микроавтобус «Газель» в Дагестане, по предварительным данным, перевернулся из-за технической неисправности. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

«Предварительно, «Газель» перевернулась из-за неисправности рулевой колонки», — говорится в сообщении канала.

Авария с опрокидыванием «Газели» произошла в Буйнакском районе Дагестана.

Всего в больницу увезли 10 человек, в том числе одного подростка. Решается вопрос о транспортировке людей с самыми серьезными травмами в Махачкалу.

Судя по фото из Telegram-канала «Криминальная хроника МВД Дагестана», автомобиль получил серьезные повреждения. Сильнее всего — передняя часть. У машины вылетели почти все стекла.

В октябре в Дагестане в ДТП с автобусом пострадали 19 человек, среди них – двое несовершеннолетних. Автомобиль марки Volkswagen врезался в «Газель», после чего вторая отлетела и перевернулась на крышу.

Ранее сообщалось, что в Астраханской области машина съехала в кювет, пострадали три человека.