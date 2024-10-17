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В ДТП в Забайкалье пострадали девять человек

ГАИ: в ДТП на региональной трассе в Забайкалье пострадали 9 человек

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Госавтоинспекция Забайкальского края

Девять человек пострадали в Забайкалье при опрокидывании микроавтобуса на региональной дороге. Об этом в своем Telegram-канале сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла в Шилкинском районе на 147-м километре региональной автодороги Могойтуй — Сретенск — Олочи. Водитель микроавтобуса Ford Transit не справился с управлением, машина съехала с дороги и опрокинулась. Различные травмы получили девять пассажиров.

В Госавтоинспекции отдельно отметили, что микроавтобус «не является маршрутным транспортным средством». Обстоятельства происшествия выясняются.

17 октября в Забайкалье объявили штормовое предупреждение. В регионе ожидается сильный ветер с порывами, превышающими 25 метров в секунду. Спасатели призвали население укрепить слабо закрепленные конструкции, кровельное покрытие и не оставлять автомобили рядом с деревьями, зданиями, сооружениями, рекламными щитами. Кроме того, возможны перебои в электроснабжении из-за обрыва проводов.

Ранее сообщалось, что в российском регионе легковушка попала под тепловоз.

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