Bosch уволит 5,5 тыс. сотрудников из-за кризиса в немецком автопроме

Немецкий концерн Bosch вынужден сокращать сотрудников из-за кризиса в немецком автопроме и снижения спроса на системы помощи водителю и программные решения для автономного вождения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

«Компания планирует сократить до 5,55 тыс. рабочих мест, что является еще одним признаком проблем в автомобильном секторе Германии, находящемся в упадке. Он сталкивается с конкуренцией со стороны более дешевой продукции китайских производителей и слабым спросом», — отмечается в публикации.

В частности, Bosch до конца 2027 года планирует уволить 3,5 тыс. работников своего подразделения, отвечающего за компьютерные разработки. К концу 2026 года компания сократит 600 работников своего предприятия в Хильдесхайме, а с 2027 по 2030-й — до 1,3 тыс. работников завода под Штутгартом, где производятся элементы рулевого управления.

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