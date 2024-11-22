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Журнал «За рулем» рассказал о перспективах новой платформы для АвтоВАЗа

Автоэксперт Кадаков: в РФ нет автозаводов, которым пригодится новая платформа

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Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков заявил, что в России нет автозаводов, которые способны войти в консорциум с «АвтоВАЗом», чтобы совместно разработать новую платформу для российских автомобилей.

«Вот «АвтоВАЗ». С кем он может создать консорциум и на равных делить расходы? Нет пока у нас ни одного похожего завода с такой же инженерной командой», — сказал Кадаков.

Консорциумы обычно создаются компаниями, примерно равными друг другу по каким-либо параметрам — уровню капитализации, объемам производства, владениям ноу-хау, аргументировал он.

О намерении формировать из игроков российского рынка мини-консорциумы для создания новых автомобильных платформ и софинансировать их средствами, полученными от утильсбора, сообщил накануне глава Минпромторга Антон Алиханов.

Ранее президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что на «Ниву» не будут ставить автоматическую коробку передач.

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