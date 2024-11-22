Jeep возродит старейший внедорожник

Американский автопроизводитель Jeep в 2025 году выведет на рынок новую модель, Об этом сообщает motor1.com со ссылкой на генерального директора компании Антонио Филоса.

О машине мало что известно. Однако, как выяснили у топ-менеджера журналисты, у автомобиля точно не будет гибридной силовой установки как у Jeep 4xe. Тем не менее, с учетом охлаждения потребителей к полноценным электромобилям, есть вероятность появления «мягкого» гибрида со стартер-генератором для лучшего разгона.

Отмечается, что для нового автомобиля возродят название Cherokee. Автомобили под таким именем производились в США почти 50 лет, но в 2023 году выпуск был свернут.

До этого Volkswagen раскрыл подробную информацию о кроссовере Tiguan третьего поколения. Автомобиль построен на усовершенствованной модульной платформе MQB Evo.

Новый Tiguan стал крупнее кроссовера прошлого поколения, при этом у него более короткий задний свес. В стандартном оснащении новый Tiguan получил 17-дюймовые колеса, также доступны диски диаметром 19 и 20 дюймов. Среди оборудования — цифровая приборная панель, двухзонный климат-контроль (трехзонный доступен в качестве опции).

Новый Tiguan оснащен усовершенствованным турбомотором 2.0 мощностью 201 л.с. (против прежних 184 л.с.) в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, доступен передний и полный привод.

Ранее сообщалось, что в Лос-Анджелесе показали Fiat 500 от Giorgio Armani с деревянной передней панелью.