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Fiat 500 сделали в стиле модного дома Армани

В Лос-Анджелесе показали Fiat 500 от Giorgio Armani с деревянной передней панелью

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Fiat USA

На проходящем в Лос-Анджелесе автосалоне компания Fiat представила особое исполнение хетчбэка 500e Giorgio Armani Edition для рынка США. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

Специальная версия электрического хетчбэка «от Армани» сделана к 125-летнему юбилею итальянского бренда. Автомобиль отличается уникальной окраской экстерьера и колесными дисками с инициалами G.A., а также отделкой деревом передней панели в салоне. Также 500е оборудован 10,25-дюймовым дисплеем мультимедийной системы, панорамной крышей и аудиосистемой JBL с шестью динамиками.

Автомобиль оснащается электромотором мощностью 119 л.с. До 100 км/час автомобиль разгоняется за 8,5 с. Максимальная скорость --151 км/ч. Запас хода 240 км.

До этого стало известно, что принадлежащий корейскому автоконцерну Hyundai бренд Genesis представил в США обновленный кроссовер GV70.

Автомобиль получил обновленный дизайн и ряд технических усовершенствований, включая функцию регулировки жесткости передних и задних амортизаторов при ускорении и замедлении. Для считывания рельефа дороги перед машиной используются камеры, направленные вперед.

Для обновленного GV70 доступны два бензиновых мотора и гибридная силовая установка.

Ранее Kia представила в Лос-Анджелесе обновленный Sportage.

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