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Volkswagen рассекретил Tiguan с новым дизайном

Volkswagen представил третье поколение Tiguan

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Volkswagen

Volkswagen раскрыл подробную информацию о кроссовере Tiguan третьего поколения. Автомобиль построен на усовершенствованной модульной платформе MQB Evo, сообщает Motor1.

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Volkswagen

Новый Tiguan стал крупнее кроссовера прошлого поколения, при этом у него более короткий задний свес. В стандартном оснащении новый Tiguan получил 17-дюймовые колеса, также доступны диски диаметром 19 и 20 дюймов. Среди оборудования — цифровая приборная панель, двухзонный климат-контроль (трехзонный доступен в качестве опции). В базовом варианте кроссовер оборудован шестью подушками безопасности, в максимальной комплектации — 10.

Новый Tiguan оснащен усовершенствованным турбомотором 2.0 мощностью 201 л.с. (против прежних 184 л.с.) в паре с восьмиступенчатой ​автоматической коробкой передач, доступен передний и полный привод.

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