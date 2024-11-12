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Российские власти обсуждают меры поддержки «АвтоВАЗа» из-за долгов

Чемезов: с ростом ставки ЦБ «АвтоВАЗ» платит по кредитам миллиарды рублей в год

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РИА «Новости»

Российские власти обсуждают меры поддержки «АвтоВАЗа» из-за роста его долговой нагрузки. Об этом сообщает interfax.ru со ссылкой на главу госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова.

«Действительно, кредитная нагрузка «АвтоВАЗа» высока. Мы продолжаем инвестировать в углубление локализации, наращиваем производство, обновляем модельный ряд. Потому что без инвестиций не будет конкурентоспособности. Однако с ростом ключевой ставки выплаты банкам процентов выросли на миллиарды рублей в год», - сказал Чемезов.

По его словам, было бы лучше, если бы эти деньги шли на инвестиционные программы. И государство это понимает. Поэтому, по словам Чемезова, в профильных комитетах сейчас обсуждают, как помочь «АвтоВАЗу».

В августе 2024 года начальник управления по взаимодействию с федеральными органами власти АО «АвтоВАЗ» Александр Виноградов заявил, что обсуждение на правительственном уровне возможных шагов по облегчению долговой нагрузки на «АвтоВАЗ» приостановлено из-за роста продаж компании.

«Эта тема обсуждалась, и даже было сформировано определенное поручение. Но в итоге все это пока поставлено на паузу, потому что наши финансовые показатели начали выправляться, продажи пошли хорошо», - сказал Виноградов.

Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов в феврале 2023 года заявил, что долговая нагрузка предприятия на тот момент составляла более 100 млрд рублей. По его словам, она носит плавающий характер, поскольку какие-то кредитные линии закрываются, какие-то кредитные линии открываются вновь.

По словам Соколова, также предприятие выплатило более 10 млрд рублей в качестве процентов на эти займы. «АвтоВАЗ» стремится минимизировать долги и рассчитывает на механизмы поддержки в этой сфере.

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