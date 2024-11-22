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Полиция попросила автомобилистов не гоняться за беглым страусом на внедорожниках

В Великобритании полиция призвала водителей не гоняться за страусом на авто

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Topeka Zoo/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Полиция графства Линкольншир, Великобритания, попросила водителей перестать гоняться за страусом на внедорожниках. Об этом сообщает Sky News.

Отмечается, что страус появился в окрестностях города Спилсби в начале ноября. Он пуглив и не подходит близко к людям. При этом водители на внедорожниках время от времени видят страуса, выезжают на проселочную дорогу и преследуют бегущее животное.

Волонтеры и зоологи подкармливают страуса. Сотрудники Национальной службы спасения экзотических животных пытаются поймать птицу.

До этого в испанском Песагеро мужчина с сыном ехали на фестиваль в соседнюю деревню, когда неожиданно на трассу выбежал медведь. Автомобилист остановился, чтобы пропустить хищника, но неожиданно зверь набросился на машину.

Совершив несколько неудачных атак, медведь скрылся в кустах, водитель и пассажир не пострадали. По словам местных жителей, хищники все чаще стали выходить к людям, медведи громят пасеки и уничтожают скот у местных фермеров.

Ранее экс-депутат Госдумы Валерий Рашкин рассказал о новом ДТП с лосем.

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