Полиция попросила автомобилистов не гоняться за беглым страусом на внедорожниках

Полиция графства Линкольншир, Великобритания, попросила водителей перестать гоняться за страусом на внедорожниках. Об этом сообщает Sky News.

Отмечается, что страус появился в окрестностях города Спилсби в начале ноября. Он пуглив и не подходит близко к людям. При этом водители на внедорожниках время от времени видят страуса, выезжают на проселочную дорогу и преследуют бегущее животное.

Волонтеры и зоологи подкармливают страуса. Сотрудники Национальной службы спасения экзотических животных пытаются поймать птицу.

До этого в испанском Песагеро мужчина с сыном ехали на фестиваль в соседнюю деревню, когда неожиданно на трассу выбежал медведь. Автомобилист остановился, чтобы пропустить хищника, но неожиданно зверь набросился на машину.

Совершив несколько неудачных атак, медведь скрылся в кустах, водитель и пассажир не пострадали. По словам местных жителей, хищники все чаще стали выходить к людям, медведи громят пасеки и уничтожают скот у местных фермеров.

Ранее экс-депутат Госдумы Валерий Рашкин рассказал о новом ДТП с лосем.