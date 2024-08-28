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Экс-депутат Госдумы Валерий Рашкин рассказал о новом ДТП с лосем

Экс-депутат Рашкин: очередной инцидент с наездом на лося всего лишь совпадение

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Вадим Федотов/РИА Новости

Экс-депутат Госдумы Валерий Рашкин заявил, что инцидент с наездом на лося — просто случайное совпадение. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По словам Рашкина, та самая «Лада» в этот раз ехала на молодежный комсомольский форум в Мордовию, но на ее пути случайно встало парнокопытное. Машина принадлежит областному комитету КПРФ, за ее рулем ездят два водителя. Самого же экс-депутата партия отправила в Иркутск. Обвинения в свой адрес он назвал «бредом сивой кобылы».

До этого сообщалось, что автомобиль Рашкина попал в аварию с участием лося. ДТП произошло в Саратовской области между селами Широкое и Большая Каменка ранним утром 23 августа.

В апреле 2022 года Рашкина приговорили к трем годам условно с испытательным сроком два года по делу о незаконной охоте. В ночь на 29 октября 2021 года экс-депутат с приятелями охотился на лося в Саратовской области. После того как охотники добыли животное, его тушу разделали и положили в багажник автомобиля Рашкина, которого остановили сотрудники комитета охотхозяйства. Документ, разрешающий охоту, мужчина предъявить не смог.

28 мая 2024 года стало известно, что Рашкин получил документ об отбытии условного наказания за инцидент с лосем. Теперь судимость с него снята.

Ранее водителей предупредили о периоде размножения лосей в августе.

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