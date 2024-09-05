Медведь напал на автомобиль с отцом и сыном на горной дороге

В испанском Песагеро двое местных жителей подверглись нападению медведя, когда ехали на автомобиле по горной дороге. Об этом сообщает портал Jam News.

Мужчина с сыном ехали на фестиваль в соседнюю деревню, когда неожиданно на трассу выбежал медведь. Автомобилист остановился, чтобы пропустить хищника, но неожиданно зверь набросился на машину.

Совершив несколько неудачных атак, медведь скрылся в кустах, водитель и пассажир не пострадали. По словам местных жителей, хищники все чаще стали выходить к людям, медведи громят пасеки и уничтожают скот у местных фермеров.

До этого сообщалось, что в США медведь подкрался к мальчику, который ел попкорн. Мальчик, поняв, что у него за спиной большое животное, испугался и замер на месте. Хищника спугнули громкие звуки, лесной гость убежал обратно в чащу и не стал нападать на мальчика.

Ранее медведь напал на охотника, пока тот выслеживал лося.