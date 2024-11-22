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Названы регионы России, лидирующие по числу аварийных водителей

«Известия»: лидерами по числу аварийных водителей стали Крым и Дагестан

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Меньше всего автомобилистов, имеющих максимальную скидку за безаварийное вождение по ОСАГО, живет в республиках Крым и Дагестан. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Российский союз автостраховщиков (РСА).

«Страховщики изучили данные с 1 октября 2023 года по 30 сентября 2024 года. Выяснилось, что в Республике Крым всего 3,1% автовладельцев имеют максимальную скидку, в Республике Дагестан — 5%, в Севастополе — 5,3%, в Чеченской республике — 6,5%, а в Республике Тыва — 6,9%», — говорится в сообщении РСА.

Максимальная скидка за безаварийную езду по ОСАГО зафиксирована в Москве — у 49,3% жителей столицы.

До этого стало известно, что министерство внутренних дел России планирует исключить полис ОСАГО из числа документов, которые необходимо предъявлять при постановке автомобиля на учет.

Соответствующий проект изменений в административный регламент регистрации транспортных средств опубликован для общественного обсуждения. До этого норма, предусматривающая исключения ОСАГО из числа документов, необходимых для постановки автомобиля на учет, была включена в закон о государственной регистрации транспортных средств. Норма должна заработать с 1 марта 2025 года.

Ранее сообщалось, что Госдума одобрила в первом чтении оформление ДТП через «Госуслуги».

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