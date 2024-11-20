Оформление ДТП на «Госуслугах» одобрили в первом чтении в Госдуме

Государственная дума России приняла в первом чтении законопроект, который вводит возможность оформить ДТП на портале «Госуслуги» обладателям полиса ОСАГО. Об этом сообщает ТАСС. Документ инициирован правительством РФ.

В пояснительной записке к проекту говорится, что в случаях, предусмотренных правилами обязательного страхования, извещение о ДТП может быть составлено водителями в виде электронного документа с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Авторы инициативы подчеркнули, что нововведение позволит сократить вызовы полицейских на места аварии. Также в документе отмечается, что страховщики активно поддерживают подключение своих информационных систем к порталу.

До этого Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий увеличение предельного срока восстановительного ремонта транспортного средства по ОСАГО с 30 до 45 рабочих дней. Документ инициировали сенаторы Андрей Кутепов и Валерий Васильев.

Ранее сообщалось, что россиянам будут напоминать об окончании ОСАГО через «Госуслуги».