В России отменят предъявление полиса ОСАГО при регистрации автомобилей

Министерство внутренних дел России планирует исключить полис ОСАГО из числа документов, которые необходимо предъявлять при постановке автомобиля на учет. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Соответствующий проект изменений в административный регламент регистрации транспортных средств опубликован для общественного обсуждения. До этого норма, предусматривающая исключения ОСАГО из числа документов, необходимых для постановки автомобиля на учет, была включена в закон о государственной регистрации транспортных средств. Норма должна заработать с 1 марта 2025 года.

Также изменениями в административный регламент планируется обязать владельцев машин с документами, выданными до 1993 года, предоставлять саму машину на осмотр, если на нее необходимо восстановить документы или получить ПТС российского образца.

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