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Mercedes-Benz Брежнева выставили на торги в Москве

В Москве Mercedes Брежнева выставили на торги за 28 млн рублей

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23 ноября пройдет аукцион «Литфонда», на котором его участники смогут приобрести автомобиль Mercedes-Benz, принадлежащий бывшему Генсеку ЦК КПСС Леониду Брежневу. Об этом пишут на сайте аукционного дома «Литфонд». Стартовая цена лота — 28 млн рублей.

«Автомобиль является раритетно-исторической ценностью XX века», – уточняется в сообщении.

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Телеграм-канал «No Limits»

Известно, что седан Mercedes-Benz 450 SLC в особенной комплектации подарили Леониду Брежневу в 1973 году во время официального визита в ФРГ с целью подписания «Московского договора». Позднее Брежнев передал немецкое четырехместное купе Игорю Щелокову, сыну своего лучшего друга бывшего министра внутренних дел СССР Николая Щелокова, автомобиль хранился в их семье с 1980 года.

До этого бывший завод Mercedes-Benz в России снова выпустил модели GLC и E-Class. Сообщается, что автомобили предлагаются по цене от 9,7 млн рублей. В самом холдинге информацию о сборке Mercedes-Benz на заводе в России не подтвердили, но о планах перезапуска предприятия ранее сообщали.

Ранее Volkswagen рассекретил Tiguan с новым дизайном.

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