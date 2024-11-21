Бывший завод Mercedes-Benz в России снова выпустил немецкие автомобили

Автозавод Mercedes-Benz в подмосковной деревне Есипово, который принадлежит автомобильному холдингу «Автодом», выпустил партию E-Class и кроссовера GLC второго поколения. Об этом сообщает Журнал «Авто.ру».

Сообщается, что обе модели предлагаются по цене от 9,7 млн рублей. В электронных паспортах автомобилей указано, что они оснащены полным приводом, автоматической коробкой передач и 2-литровыми двигателями, причем седан доступен только с 197-сильным мотором, а кроссовер GLC — дополнительно с двигателем 194 л.с.

Партия E-Class есть только в версии Sport, в которую входят 19-дюймовые колеса, внешний стайлинг-пакет AMG Line, подушки безопасности, кожаный салон, система кондиционирования, а также медиасистема с навигацией. Всего собрано 40 автомобилей, дальнейшее производство пока не планируется.

На машины действует гарантия два года или 100 тыс. километров, в самом холдинге информацию о сборке Mercedes-Benz на заводе в России не подтвердили, но о планах перезапуска предприятия ранее сообщали.

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