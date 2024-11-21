Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывший завод Mercedes-Benz в России снова выпустил немецкие автомобили

Бывший российский завод Mercedes-Benz снова выпустил модели GLC и E-Class

close
Автодом

Автозавод Mercedes-Benz в подмосковной деревне Есипово, который принадлежит автомобильному холдингу «Автодом», выпустил партию E-Class и кроссовера GLC второго поколения. Об этом сообщает Журнал «Авто.ру».

Сообщается, что обе модели предлагаются по цене от 9,7 млн рублей. В электронных паспортах автомобилей указано, что они оснащены полным приводом, автоматической коробкой передач и 2-литровыми двигателями, причем седан доступен только с 197-сильным мотором, а кроссовер GLC — дополнительно с двигателем 194 л.с.

Партия E-Class есть только в версии Sport, в которую входят 19-дюймовые колеса, внешний стайлинг-пакет AMG Line, подушки безопасности, кожаный салон, система кондиционирования, а также медиасистема с навигацией. Всего собрано 40 автомобилей, дальнейшее производство пока не планируется.

На машины действует гарантия два года или 100 тыс. километров, в самом холдинге информацию о сборке Mercedes-Benz на заводе в России не подтвердили, но о планах перезапуска предприятия ранее сообщали.

Ранее назвали сроки начала продаж автомобилей Lynk&Co в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами