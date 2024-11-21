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Микроавтобус с людьми сорвался с 12-метровой скалы во Владивостоке

В Приморье падение микроавтобуса с обрыва попало на видео

Во Владивостоке микроавтобус с водителем и пассажиром сорвался с обрыва на Орлиной сопке в центре города. Об этом сообщает прокуратура Приморского края.

В Ленинском районе Владивостока микроавтобус Toyota Hiace с людьми рухнул с 12-метрового обрыва на припаркованные машины. В автомобиле в момент происшествия находились два человека.

Пассажира микроавтобуса спасти не удалось, водитель госпитализирован, он находится в отделении реанимации. Проверку инцидента проводит краевая прокуратура.

До этого сообщалось, что в Бодайбо Иркутской области машина с тремя людьми провалилась под лед на реке Витим, одного из пассажиров легковушки спасти не удалось. В 20 метрах от берега транспортное средство, в салоне которого находились три человека, в считанные минуты погрузилось в воду. Водителю и одному из пассажиров удалось выбраться из тонувшего автомобиля, еще один пассажир — 31-летняя женщина ушла на шестиметровую глубину вместе с машиной. Как отметили в МЧС, толщина льда в месте провала составляет около 10 см.

Ранее в Китае на видео попало падение самосвала с обрыва вместе с водителем.

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