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Стало известно, сколько россиян сдали экзамен на водительские права с первого раза

«КП»: 53% россиян сдали экзамен на водительские права с первого раза

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Более половины (53%) россиян сдали экзамен в ГАИ для получения водительских прав с первого раза, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 4,4 тыс. человек.

Они уточнили, что им удалось без проблем пройти тест и с первого раза успешно сдать и площадку, и город.

«А в чем сложность? Выучил ПДД, научился управлять автомобилем и сдал экзамены с первого раза. Все было довольно просто», — сказал участник опроса.

Еще 28% ответили, что им удалось получить права только спустя несколько попыток, 7% признались, что не смогли сделать этого и купили водительское удостоверение. Еще 6% так и не смогли сдать экзамен. Оставшиеся 6% выбрали вариант «другое». Некоторые из них уточнили, что еще только учатся в автошколе.

21 ноября Mash писал, что в России планируется пересмотреть правила получения медицинской справки для водительских прав. Предполагается, что водителям обязательно придется сдавать анализы на наркотики. По словам вице-президента Национального автомобильного союза Яна Хайцеэра, почти все автошколы сейчас дружат с клиниками и быстро выдают справки. Заказать документ можно в интернете с доставкой всего за 3–3,5 тыс. рублей — с подписью нарколога и психиатра. Анализы в этом случае водители не сдают.

Ранее в России оценили идею обязать водителей сдавать тест на наркотики при получении прав.

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