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В России оценили идею обязать водителей сдавать тест на наркотики при получении прав

Специалист Шкуматов: сдавать тест на наркотики при получении прав нет смысла

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Максим Блинов/РИА Новости

В России нет необходимости заставлять водителей, которые получают права, сдавать анализы на наркотики. Таким мнением в беседе с НСН поделился член общественного совета ГУ МВД, руководитель группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.

По его словам, люди, которые стоят на учете у нарколога или психиатра, и так не смогут получить водительские права. Эксперт подчеркнул, что сотрудники прокуратуры регулярно ведут проверки, чтобы выявлять водителей, которые получили права без медицинских оснований.

«Отсутствие противопоказаний у психиатра или нарколога не гарантирует, что в течение десяти лет человек не начнет употреблять что-то запрещенное. Поэтому эта работа прокуратуры постоянная и ежедневная. Справку с собой вы возить не обязаны, от нее мало толку. У нас уже есть рабочий механизм — прокурорское реагирование», — заключил Шкуматов.

21 ноября Mash писал, что в России планируется пересмотреть правила получения медицинской справки для водительских прав. Предполагается, что водителям обязательно придется сдавать анализы на наркотики.

Ранее сообщалось, что в России планируют повысить штрафы за нарушения ПДД.

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