В России ужесточат правила получения медсправки для водительских прав

В России планируется пересмотреть правила получения медицинской справки для водительских прав. Об этом сообщает Mash. Предполагается, что водителям обязательно придется сдавать анализы на наркотики.

По словам вице-президента Национального автомобильного союза Яна Хайцеэра, почти все автошколы сейчас дружат с клиниками и быстро выдают справки. Заказать документ можно в интернете с доставкой всего за 3–3,5 тыс. рублей — с подписью нарколога и психиатра. Анализы в этом случае водители не сдают.

Этим пользуются и те, кого лишали прав за вождение в нетрезвом виде. Перестали ли они употреблять и пить — неясно. Поэтому союз обратился в Минздрав с просьбой создать базу граждан, наблюдающихся у врачей, психиатров и наркологов. Чтобы не пускать их за руль до излечения. Также необходимо внести поправки в законодательство, согласно которым будущим водителям надо будет сдавать анализы.

До этого директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов обратился к главе Госавтоинспекции МВД России Михаилу Черникову с предложением увеличить срок лишения прав за пьяную езду на скоростных трассах.

Он отметил, что нынешние меры наказания не предусматривают обстоятельств совершения административного правонарушения. В одном случае нетрезвый водитель может сесть за руль, чтобы переставить автомобиль на другое парковочное место, а в другом, может выехать на автомагистраль и создать серьезную опасность для себя и окружающих, пояснил политолог.

Ранее сообщалось, что лишавшиеся прав водители чаще становятся виновниками ДТП.