Названы кроссоверы с проблемным полным приводом

Среди популярных кроссоверов на российском рынке есть модели с проблемными полноприводными трансмиссиями, Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на руководителя отдела оценки колесной техники ГК Альфа-Лизинг Валерия Антюфьева.

«Hyundai Santa Fe третьего поколения демонстрирует, как важно правильное обслуживание полноприводной трансмиссии. Электрогидравлическая муфта перегревается при интенсивной эксплуатации. Еще одна характерная неисправность — коррозия шлицевых соединений на промежуточном валу между раздаткой и дифференциалом», — сказал эксперт.

У Volvo XC90 первого поколения блок управления установлен на корпусе муфты и плохо защищен от влаги. Главная проблема Honda CR-V - недостаточная герметичность узлов трансмиссии. Кроме того, на 180 тыс. километров пробега выходят из строя крестовины карданного вала.

У кроссовера Skoda Yeti муфта Haldex требует повышенного внимания - во избежании технических проблем, менять в ней масло требуется каждые 70 тыс. километров.

В автомобиле Nissan Murano муфта работает на пределе возможностей из-за большого веса автомобиля и мощного мотора.

До этого Валерий Антюфьев заявил, что на российском вторичном авторынке есть несколько дешевых седанов, от покупки которых следует воздержаться.

Один из автомобилей — Lifan Solano. Главная проблема заключается в качестве сборки и материалов. Тонкое железо и слабое лакокрасочное покрытие приводят к быстрому появлению ржавчины. Коррозия поражает нижние части дверей, крылья, арки и даже лонжероны. Еще одна «болячка» — слабая электропроводка.

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