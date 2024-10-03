Названы пять бюджетных седанов, которые лучше не покупать

На российском вторичном авторынке есть несколько дешевых седанов, от покупки которых следует воздержаться. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на руководителя отдела оценки колесной техники ГК Альфа-Лизинг Валерия Антюфьева.

Один из автомобилей — Lifan Solano. Главная проблема заключается в качестве сборки и материалов. Тонкое железо и слабое лакокрасочное покрытие приводят к быстрому появлению ржавчины. Коррозия поражает нижние части дверей, крылья, арки и даже лонжероны. Еще одна «болячка» — слабая электропроводка.

Второй автомобиль — Daewoo Nexia, который быстро гниет. Кузов отличается низкой коррозийной стойкостью. Двигатели относительно надежны, но у них невысокий ресурс газораспределительного механизма.

Еще одна машина — Citroen C5. У турбодвигателя 1,6 л. ресурс всего 200 тыс. километров. Электрика C5 чувствительна к влаге. Есть сложности с поиском кузовных деталей.

В списке оказался Datsun on-DO. У машины нестабильное качество сборки и ресурс комплектующих. Кроме того, лакокрасочное покрытие не отличается стойкостью. В подвеске часто выходят из строя ступичные подшипники, шаровые опоры и наконечники рулевых тяг.

Автомобиль Geely MK также не отличается надежностью. Двигатели модели склонны к перегреву. Часто прогорает прокладка блока цилиндров. Коробка передач начинает шуметь после 50 тыс. километров из-за износа подшипников. Стойки переднего стабилизатора и амортизаторы могут потребовать замены уже через 30 тыс. километров.

До этого стало известно, что самый надежный подержанный автомобиль стоимостью до 500 тысяч рублей — это Ford Focus второго поколения.

При этом стоит отдать предпочтение именно комплектации с 1,6-литровым двигателем и механической коробкой передач или гидроавтоматом. Этот силовой агрегат и трансмиссии отличаются высокой надежностью.

Ресурс двигателя таких моделей составляет 300-350 тысяч километров. Ремень газораспределительного механизма необходимо менять не реже чем раз в 150 тысяч километров. Столько же служат подшипники приводов. Стойки стабилизатора передней подвески могут пройти 40–50 тысяч километров, втулки — в два раза дольше.

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