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Названы пять бюджетных седанов, которые лучше не покупать

«РГ»: от покупки седанов Lifan Solano и Daewoo Nexia лучше отказаться

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Daewoo

На российском вторичном авторынке есть несколько дешевых седанов, от покупки которых следует воздержаться. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на руководителя отдела оценки колесной техники ГК Альфа-Лизинг Валерия Антюфьева.

Один из автомобилей — Lifan Solano. Главная проблема заключается в качестве сборки и материалов. Тонкое железо и слабое лакокрасочное покрытие приводят к быстрому появлению ржавчины. Коррозия поражает нижние части дверей, крылья, арки и даже лонжероны. Еще одна «болячка» — слабая электропроводка.

Второй автомобиль — Daewoo Nexia, который быстро гниет. Кузов отличается низкой коррозийной стойкостью. Двигатели относительно надежны, но у них невысокий ресурс газораспределительного механизма.

Еще одна машина — Citroen C5. У турбодвигателя 1,6 л. ресурс всего 200 тыс. километров. Электрика C5 чувствительна к влаге. Есть сложности с поиском кузовных деталей.

В списке оказался Datsun on-DO. У машины нестабильное качество сборки и ресурс комплектующих. Кроме того, лакокрасочное покрытие не отличается стойкостью. В подвеске часто выходят из строя ступичные подшипники, шаровые опоры и наконечники рулевых тяг.

Автомобиль Geely MK также не отличается надежностью. Двигатели модели склонны к перегреву. Часто прогорает прокладка блока цилиндров. Коробка передач начинает шуметь после 50 тыс. километров из-за износа подшипников. Стойки переднего стабилизатора и амортизаторы могут потребовать замены уже через 30 тыс. километров.

До этого стало известно, что самый надежный подержанный автомобиль стоимостью до 500 тысяч рублей — это Ford Focus второго поколения.

При этом стоит отдать предпочтение именно комплектации с 1,6-литровым двигателем и механической коробкой передач или гидроавтоматом. Этот силовой агрегат и трансмиссии отличаются высокой надежностью.

Ресурс двигателя таких моделей составляет 300-350 тысяч километров. Ремень газораспределительного механизма необходимо менять не реже чем раз в 150 тысяч километров. Столько же служат подшипники приводов. Стойки стабилизатора передней подвески могут пройти 40–50 тысяч километров, втулки — в два раза дольше.

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