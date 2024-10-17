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Выяснилось, у каких автомобилей быстрее всего растягивается цепь ГРМ

Автоэксперт Антюфьев назвал четыре машины, у которых быстрее всего растягивается цепь ГРМ

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Наталья Горшкова/РИА Новости

Цепь газораспределительного механизма автомобильного двигателя растягивается быстрее всего на моторах 1.4 TSI Volkswagen. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на руководителя отдела оценки колесной техники ГК Альфа-Лизинг Валерия Антюфьева.

«Цепь двигателя 1.4 TSI Volkswagen хоть и была рассчитана на 100 тыс. километров пробега, но уже к 60 тыс. растягивалась настолько, что перескакивала, а несогласованность ГРМ могла привести к серьезным поломкам. На поздних вариантах двигателя проблему устранили, увеличив ресурс цепи ГРМ до 120 тыс. километров. Этот мотор устанавливался, в частности, на кроссоверы Tiguan и на Skoda Octavia», — сказал эксперт.

Среди аутсайдеров — мотор 1.2 TFSI, цепь ГРМ на котором исправно служит не более 50 тыс. километров. Этот мотор устанавливали на Audi A3.

Также подпортил себе репутацию SsangYong. После рестайлинга кроссовер Actyon получил 2-литровый двигатель мощностью 149 л.с. Привод ГРМ выдерживал всего 70 тыс. километров.

До этого технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов заявил, что на большинстве автомобилей обрыв ремня газораспределительного механизма (ГРМ) влечет за собой серьезные последствия, поэтому необходимо следить за его состоянием. На то, что вскоре произойдет обрыв ремня ГРМ, могут указывать некоторые признаки.

«Одним из признаков проблем с ремнем ГРМ и скорого его обрыва может быть падение мощности. Если автовладелец замечает затрудненный пуск двигателя, вибрации и, в целом, потерю мощности, то, вероятно ремень перескакивает на один или несколько зубцов, и топливная смесь образуется некорректно», — сказал Родионов.

Повышенная дымность автомобиля также возникает из-за неправильного смесеобразования — это еще один признак износа ремня ГРМ.

Автоэксперт отметил, что следует обращать внимание на звуки из моторного отсека. Если неисправность связана с ремнем ГРМ, то звук будет шелестящий, тикающий, шоркающий. Вероятно, ремень расслоился и цепляется за кожухи и прочие узлы. Именно поэтому слышны характерные звуки.

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